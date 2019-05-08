В четверг в Киеве до +16, без существенных осадков

В четверг, 9 мая, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +14…+16 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +13…+18 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +1…+6 градусов, днем +10…+15 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+10 градусов, днем +13…+20 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, только в Винницкой области без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дожди, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +17…+23 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, местами гроза, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.