В среду в Киеве похолодает до +14, ночью обещают дожди

В западных областях ночью заморозки до -5 градусов.

В среду, 8 мая, в Киеве облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +12…+14 градусов.

На западе Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, без существенных осадков, заморозки на поверхности почвы 0…-3 градуса, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +10…+16 градусов, в Закарпатье до +17 градусов.

В Карпатах ночью мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью -1…+4 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Моршине без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, днем в Черниговской и Сумской областях дождь, в Киевской и Житомирской областях без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +12…+17 градусов, в Сумской области до +19 градусов; в Житомирской области ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, дождь, днем местами, кое-где грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +14…+19 градусов, в Днепропетровской области до +22 градусов; в Винницкой области ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +18…+23 градуса, местами +24…+26 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, дождь, днем местами, местами грозы, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+12 градусов, днем +14…+20 градусов, в Запорожской области +18…+23 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью дождь, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +13…+18 градусов.В Ялте ночью дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +14…+16 градусов.