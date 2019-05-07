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В Киеве правоохранители изъяли 65 кг каннабиса

Группа наркоторговцев состояла из 11 человек, 2 из которых граждане Иордании.

В Киеве правоохранители изъяли 65 кг каннабиса
Фото: guim.co.uk

Правоохранители ликвидировали работу международной группировки, которая выращивала и продавала особо крупные партии каннабиса в нескольких регионах Украины. Об этом сообщается в пресс-службе прокуратуры Киева.

Группа состояла из 11 человек: 9 украинцев и 2 гражданина Иордании. Наркотики выращивались на территориях Черкасской и Кировоградской областей по месту жительства фигурантов. В дальнейшем марихуана пересылалась с помощью почтовых операторов по Украине.

Так, в ходе документирования преступления, правоохранители зафиксировали факт пересылки по почте 5 кг каннабиса, а также несколько фактов продажи наркотиков из рук в руки.

Во время обысков, было изъято 65 кг каннабиса, 15 кг семян конопли, 76 кустов наркосодержащих растений, психотропные вещества, незарегистрированное огнестрельное оружие, банковские карты, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Во время задержания, некоторые участники группировки пытались убежать через окно.

На данный момент всем участникам группы объявлено подозрение по ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, 6 - круглосуточный арест, касательно остальных двух - продолжается судебное разбирательство.

Напомним, в марте 2019 года петиция в Верховную Раду с требованием легализовать использование каннабиса в медицинских и научных целях набрала необходимые 25 тысяч подписей для ее рассмотрения комитетом парламента.

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