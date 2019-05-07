СММ ОБСЕ сообщила о 20 установках "Град" в Луганской области

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе с 3 по 5 мая зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", которые размещены с нарушением линии отвода. Соответствующее сообщение размещено в отчете наблюдателей.

3 мая мини-беспилотник СММ зафиксировал семь систем БМ-21 Град, 122 мм на полигоне возле Миусинска, что на 62 км юго-западнее Луганска. Также зафиксированы 8 таких систем вблизи близ населенного пункта Садовый.

4 мая наблюдатели обнаружили пять танков (Т-72), пять самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), десять буксируемых гаубиц (Д-30 - пять единиц и столько же 2А65 Мста-Б, 152 мм).

Еще пять РСЗО БМ-21, пять зенитных ракетных комплексов (9К35 "Стрела"-10) и два противотанковых ракетных комплекса (9К111 "Фагот", 120 мм) были замечены в центре Луганска.

Напомним, несколько дней назад СММ ОБСЕ зафиксировала в Луганской области новейшую российскую технику.