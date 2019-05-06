День на Донбассе прошел без потерь

Боевики совершили 8 обстрелов, в том числе с применением запрещенных минометов.

В зоне боевых действий на Донбассе российские боевики сегодня совершили 8 обстрелов. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из 120-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Марьинка, Гранитное, Лебединское, Троицкое и Новозвановка.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко сменил командующего ООС: Сергей Наев покинул эту должность, его место занял Александр Сырский.