Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
Принуждение Газпрома играть по европейским правилам. Или почему призрак «Северного потока-2» еще долго будет бродить по Европе
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
“Український народ обрав невизначеність і буде тепер з нею жити”
ГлавнаяОбществоВойна

День на Донбассе прошел без потерь

Боевики совершили 8 обстрелов, в том числе с применением запрещенных минометов.

День на Донбассе прошел без потерь
Фото: Макс Левин

В зоне боевых действий на Донбассе российские боевики сегодня совершили 8 обстрелов. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из 120-мм минометов, вооружения боевых машин пехоты и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Талаковка, Марьинка, Гранитное, Лебединское, Троицкое и Новозвановка.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Напомним, сегодня президент Петр Порошенко сменил командующего ООС: Сергей Наев покинул эту должность, его место занял Александр Сырский.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также