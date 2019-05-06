В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
"Манчестер Юнайтед" установил ценник на Погба, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" установил ценник на Погба, - СМИ
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба
Капитан "Челси" заявил о своем неуважении к главному тренеру и объявил об уходе из клуба
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Нетаньяху приказал начать массированный удар по Сектору Газа
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Участники акции "Бессмертный полк" напали на украинцев в Лиссабоне
Гуайдо признал поражение попытки переворота
Гуайдо признал поражение попытки переворота
ГлавнаяОбществоВойна

За сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди военнослужащих нет.

За сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе
Фото: EPA/UPG

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных 120-мм минометов, а также из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: из 120-мм минометов - около Авдеевки; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Талаковки и Павлополя; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Богдановки; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны четыре раза: из 120-мм минометов - возле Новозвановки; из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи Новоалександровки; дважды из противотанковых ракетных комплексов - у Крымского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - отмечается в сообщении.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций не зафиксировано.

Напомним, несколько дней назад во время боя с диверсантами исчез украинский военнослужащий. Его тело может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также