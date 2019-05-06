За сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе

За минувшие сутки боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них дважды - с применением запрещенных 120-мм минометов, а также из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики семь раз обстреляли позиции ООС: из 120-мм минометов - около Авдеевки; дважды из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - около Талаковки и Павлополя; дважды из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Лебединского; из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи Богдановки; из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны четыре раза: из 120-мм минометов - возле Новозвановки; из вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - вблизи Новоалександровки; дважды из противотанковых ракетных комплексов - у Крымского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - отмечается в сообщении.

С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций не зафиксировано.

Напомним, несколько дней назад во время боя с диверсантами исчез украинский военнослужащий. Его тело может находиться в морге одного из городов на оккупированной территории.