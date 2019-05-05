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Делегация посольства США посетила зону ООС на Донбассе

Дипломаты провели несколько встреч с командованием бригад и батальонов.

Делегация посольства США посетила зону ООС на Донбассе
скриншот из видео

Делегация аппарата атташе при посольстве США в Украине посетила район операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщается на странице штаба ООС в facebook.

"На территории Донецкой и Луганской областей дипломаты ознакомились с текущей политикой безопасности и оперативной ситуацией в районе проведения операции, провели встречи с командованием бригад и батальонов для обсуждения оперативной обстановки в полосах их ответственности", – говорится в сообщении.

Также американские военные ознакомились с информацией о тактических схемах действий российских оккупационных войск, пророссийских террористов и мероприятий по противодействию им, которые применяют украинские военнослужащие.

“Еще одним направлением работы делегации стало исследование условий эксплуатации американского оборудования, предоставленного в рамках материально-технической помощи нашей стране”, - рассказали украинские военные.

Напомним, в конце апреля Луганскую область посетил глава СММ ОБСЕ в Украине Эртурул Апакан.

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