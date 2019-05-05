Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Мать дочери Кличко была жестоко избита ее новым бойфрендом
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Зеленский настаивает, чтобы инаугурацию провели 19 мая
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
Глава тернопольской САД, при котором ремонтировали дороги по 40 метров для обхода ProZorro, стал вторым человеком в Укравтодоре
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
США обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу
В Черкассах осужденные напали на работников колонии
В Черкассах осужденные напали на работников колонии
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
В Черкассах жестоко избили журналиста Вадима Комарова
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
На инаугурацию Зеленского ожидается приезд гостей из США очень высокого уровня
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Глава ГПСУ прошел от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
Предложенная Зеленским дата инаугурации приходится на траурный день
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Житель Киевской области погиб из-за самодельной взрывчатки, еще трое - ранены

Мужчины собирались на рыбалку.

Житель Киевской области погиб из-за самодельной взрывчатки, еще трое - ранены
Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области от взрыва тротила погиб 26-летний мужчина, еще трое получили ранения. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Взрыв произошел в 4 утра 5 мая в одном из частных домов села Вольное Макаровского района.

"Четверо товарищей собирались на рыбалку и один из них решил сконструировать взрывное устройство с тротиловых шашек и запалов от ручных гранат. От неосторожного обращения, по предварительным данным, взорвалось 400 гр. тротила ", - говорится в сообщении.

26-летний мужчина погиб, еще трое местных жителей 21, 27 и 38-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу.

При проведении осмотра дома, где от взрыва повреждены двери и окна, работники полиции обнаружили и изъяли две тротиловые шашки весом 200 и 400 гр. и четыре запала к гранатам.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в ночь на 5 мая в Барышевке застрелили замначальника местного отдела полиции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также