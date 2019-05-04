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В Харькове эвакуировали ТЦ "Дафи" из-за ложного сообщения о минировании

В городе теперь каждый день что-то "минируют".

В Харькове 4 мая из-за ложного сообщения о минировании пришлось эвакуировать 1267 человек из торгового центра "Дафи" на улице Героев Труда.

Об этом говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В ходе проверки 10 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории взрывчатки не нашли.

Фото: twitter.com/h_saltovka

Также в субботу проверяли на наличие взрывчатки гостиницу "Дружба" на проспекте Гагарина. Там эксперты тоже не нашли опасных предметов.

Напомним, что в последние дни в Харькове почти ежедневно сообщают о минировании различных объектов. 3 мая это были две гостиницы и торговый центр, 2 мая - аэропорт, железнодорожный вокзал и подъезд многоэтажки, 29 апреля - четыре гостиницы, 28 апреля - церковь, 27 апреля - снова аэропорт, 26 апреля - площадь Конституции и станцию метро "Майдан Конституции".

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