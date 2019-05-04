22-летний бывший боевик "ДНР" сдался в полицию Бахмута

Парень присоединился к террористам в 17 лет.

22-летний участник незаконных вооруженных формирований добровольно сдался правоохранителям Бахмута. Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

К боевикам "ДНР" житель Бахмута присоединился, когда ему было 17 лет.

"В августе 2014-го уехал в оккупированный Донецк, где присоединился к одному из батальонов так называемой "ДНР", и в январе 2015 охранял административное здание этого батальона. Следует отметить, что "база" находилась в 5 км от Донецкого аэропорта, поэтому с началом боев на его территории бахмутчанин скрылся", - говорится в сообщении.

Сейчас парень добровольно дает показания о незаконной деятельности других «коллег».

После проверки на отсутствие тяжких преступлений против мирного населения он может быть освобожден от наказания по ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее суд вынес приговор боевику Лусварги. Бразильца повторно приговорили к 13 годам заключения.