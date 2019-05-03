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В "ЛНР" заявили о задержании контрабандных сигарет из "ДНР" на 40 млн рублей

"Во время осмотра на складе нашли и изъяли 1 тыс. 679 коробок с сигаретами Marlboro производства "ДНР" и четыре автомобиля".

В "ЛНР" заявили о задержании контрабандных сигарет из "ДНР" на 40 млн рублей
Фото: mgblnr.org

На неподконтрольной территории Луганской области боевики "ЛНР" заявили о задержании контрабандной партии сигарет на 40 млн рублей, которые были изготовлены на территории "ДНР".

Об этом сообщает так называемое "Мингосбезопасности ЛНР".

Отмечается, что сигареты из "ДНР" продавали в Российской Федерации и частично на территории "ЛНР". Боевики изъяли товар во время попытки транзита груза.

"Во время осмотра на складе нашли и изъяли 1 тыс. 679 коробок с сигаретами Marlboro производства "ДНР" и четыре автомобиля. Общая сумма изъятого товара составила 40 млн рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали партию контрафактных сигарет из ОРДЛО на 1,5 млн гривен.

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