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Малая приватизация принесла государству первый миллиард гривен

За 9 месяцев такую сумму принесла малая приватизация через аукционы "Прозорро".

Малая приватизация принесла государству первый миллиард гривен
Александр Саенко
Фото: Макс Требухов

Продажи объектов малой приватизации через электронную систему ProZorro по состоянию на май принесли поступления в государственный бюджет в размере 1 млрд гривен. Об этом сегодня сообщил Министр Кабинета министров Александр Саенко на своей странице в Фейсбуке.

"1 млрд гривен! Именно столько за 9 месяцев поступило в бюджеты всех уровней с момента старта малой приватизации. За это время в системе Prozorro.Продажи было проведено 808 аукционов, на которых продано 552 объекта государственной собственности", - написал Саенко.

Продажа объектов недвижимого имущества принесла 826 млн гривен, имущественных комплексов - 103 млн, корпоративных прав - 101 млн, транспортного оборудования - 29,5 млн, промышленной техники - 10 млн.

Саенко добавил, что самый дорогой успешно проданный лот - 57 млн грн за пакет акций "Тернопольского радиозавода "Орион", самый дорогой выставленный лот - 50 млн грн за помещение во Львове на площади Рынок общей площадью 481 кв. м, а наибольший рост цены от выставленного объекта на продажу через электронную систему - 80 тыс.% за хозяйственное помещение общей площадью 65 кв. м в Хмельницкой области.

Напомним, в январе Фонд госимущества утвердил перечень подлежащих продаже в 2019 году объектов малой приватизации. В перечень включены 792 объекта, из которых 48 - пакеты акций, 92 - единые имущественные комплексы, 190 - объекты незавершенного строительства, 402 - отдельное имущество и 59 объектов социально-культурного назначения.

В 2018 году ФГИ перечислил в государственный бюджет 255,77 млн гривен от приватизации государственного имущества.

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