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Украина нарастила импорт газа и загрузила словацкое направление на 75% мощности

В апреле словацкое направление было загружено на 22.4%

Украина нарастила импорт газа и загрузила словацкое направление на 75% мощности
Фото: utg.ua

Украина 1 мая 2019 года существенно нарастила импорт природного газа со стороны Европы, загрузив словацкое направление на 75,5% существующей мощности по сравнению с 22,4% загрузки в течение апреля этого года. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные словацкого оператора Eustream.

Поставка газа в направлении Украины 1 мая составила 32,1 млн куб. м. Это в 3,4 раза выше среднесуточного импорта по этому направлению в апреле (9,5 млн куб. м).

Данные АО "Укртрансгаз" подтверждают бронирование 1 мая 32,2 млн куб. м мощности Словакия/Украина из имеющихся 42,5 млн куб. м.

Всего с 1 мая было забронировано мощности на поставку в Украину 45,7 млн куб. м газа (Словакия – 32,187 млн куб. м, Венгрия – 9,267 млн куб. м, Польша – 4,269 млн куб. м) из имеющихся 66 млн куб. м на западной границе.

Среднесуточный импорт газа Украиной в мае 2018 года составил 36,5 млн куб. м, в мае 2017 года – 38,4 млн куб. м, в мае 2016 года – 3,1 млн куб. м.

Напомним, Кабинет министров и НАК "Нафтогаз-Украины" согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май 2019 года. Они разработали новый механизм определения регулируемой цены. Новый механизм позволяет уменьшить стоимость газа для населения и тепловой генерации до уровня 8247 гривен за тыс. куб. м.

 

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