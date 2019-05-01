"Ровнотеплоэнерго" отключило горячую воду всем потребителям

У компании накопился огромный долг перед "Нафтогазом".

ООО "Ровнотеплоэнерго" с 1 мая отключило горячее водоснабжение всем потребителям. Соответствующее сообщение опубликовано на странице предприятия в Фейсбуке.

Отключение потребителей компания объяснила большими долгами потребителей и "неожиданным повышением цена на газ со стороны "Нафтогаза" на 15%".

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии ... с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено. Исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных. Это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период", - сказано в сообщении компании.

"Ровнотеплоэнерго" отмечает также, что возобновление горячего водоснабжения станет возможным после оплаты долгов и перевода "необходимого количества котельных на твердое топливо".

Объем долга населения компания не опубликовала. В предыдущих публикациях компании отмечается, что задолженность населения превышает 200 млн гривен.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине снизилась цена на газ для частных потребителей - населения. Повышение и снижения цены для население будет связано с рыночными ценами на топливо и с ценой для промышленных потребителей.