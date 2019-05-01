"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
"Манчестер Юнайтед" готов выложить за голкипера 120 млн евро, - СМИ
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Порошенко и Зеленский обсудят усиление санкций против России
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Встреча двух диктаторов. Обратная сторона визита Ким Чен Ына во Владивосток
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Зеленский провел встречи с Епифанием, Филаретом и Онуфрием (обновлено)
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия нашла источник попадания грязной нефти в "Дружбу"
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Россия отозвала посла в Беларуси менее чем через год после назначения (обновлено)
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Жена Зеленского продает элитный пентхаус в Крыму
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
Российские журналисты пробрались на территорию турецкой гостиницы к Зеленскому
ГлавнаяЭкономикаГосударство

"Ровнотеплоэнерго" отключило горячую воду всем потребителям

У компании накопился огромный долг перед "Нафтогазом".

"Ровнотеплоэнерго" отключило горячую воду всем потребителям
Фото: Макс Требухов

ООО "Ровнотеплоэнерго" с 1 мая отключило горячее водоснабжение всем потребителям. Соответствующее сообщение опубликовано на странице предприятия в Фейсбуке.

Отключение потребителей компания объяснила большими долгами потребителей и "неожиданным повышением цена на газ со стороны "Нафтогаза" на 15%".

"Учитывая ухудшение экономической ситуации на предприятии ... с сегодняшнего дня, после многочисленных предупреждений, централизованное горячее водоснабжение в городе прекращено. Исключение составляют потребители, которые получают горячую воду от котельных. Это единственная пока возможность продолжать подогрев воды в межотопительный период", - сказано в сообщении компании.

"Ровнотеплоэнерго" отмечает также, что возобновление горячего водоснабжения станет возможным после оплаты долгов и перевода "необходимого количества котельных на твердое топливо".

Объем долга населения компания не опубликовала. В предыдущих публикациях компании отмечается, что задолженность населения превышает 200 млн гривен.

Напомним, с сегодняшнего дня в Украине снизилась цена на газ для частных потребителей - населения. Повышение и снижения цены для население будет связано с рыночными ценами на топливо и с ценой для промышленных потребителей.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также