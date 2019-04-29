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Почти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году

Самая распространенная причина - уклонение человека от выполнения обязательств, возложенных на него судом.

Почти 5 тысяч украинцев не выпустили за границу в 2018 году
Фото: epravda.com.ua

4780 граждан Украины не выпустили за границу в прошлом году. Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, передает ЭП.

"Самая распространенная причина для ограничения выезда - уклонение человека от выполнения обязательств, возложенных на него судебным решением. К таким ситуациям относятся долги по алиментам, налоговые долги, просроченные кредиты и т.д.", - комментирует партнер юридической компании Пролигалс Роман Саенко.

"Люди не всегда знают о своем долге. Например, дела об алиментах могут рассматриваться год, а алименты присуждаться с момента обращения в суд. То есть человек может не знать о деле, а потом ей сообщают, что она уже должна большую сумму. Также бывает, что должник платит наличными без расписки, а жена потом говорит, что никаких алиментов не было", - комментирует адвокат Олег Простибоженко.

Критерии, которые влияют на выезд за границу, можно проверить в Опендатабот. Для этого нужно ввести свой ИНН и проверить, не находитесь ли вы в списке должников по алиментам, налоговым долгам или лиц, находящихся в розыске.

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