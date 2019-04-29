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С начала суток боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала суток боевики шесть раз открывали огонь на Донбассе
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них один раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Потерь среди военнослужащих нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в вечерней сводке.

Уточняется, что два обстрела из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия зафиксировано у Широкино, еще два - возле Песков.

Из 82-мм минометов враг обстрелял позиции в районе населенного пункта Золотое-4; из автоматических станковых гранатометов - возле села Травневе.

Напомним, на Пасху боевики трижды за сутки открывали огонь по позициям ВСУ, потерь не было.

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