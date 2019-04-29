Мэр Львова, бывший кандидат в президенты Украины Андрей Садовый принял участие в традиционном праздновании Поливального понедельника, который проходит в центре города на площади Рынок.

Водяные баталии начались 29 апреля в 12:00 и продлятся до 16:00, говорится на сайте мэрии Львова.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

"Львовводоканал" специально для Поливального понедельник установил специальные резервуары с водой для всех желающих присоединиться к обливаниям.

Поливальный понедельник празднуют на следующий день после Пасхи. Во Львове уже много лет проводят в этот день массовые забавы с обливанием водой.