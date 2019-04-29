"Тоді це сприймалося так, ніби діти прийшли пограти в контрастрайк", - екс-керівник "Омеги" дав свідчення в суді по Майдану
"Тоді це сприймалося так, ніби діти прийшли пограти в контрастрайк", - екс-керівник "Омеги" дав свідчення в суді по Майдану
​Выбор судьбы
​Выбор судьбы
Российское НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Российское НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Коломойский рассказал, в каком статусе готов работать с Зеленским
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Зайцева, осужденная за смертельное ДТП в Харькове, попросила об условном сроке
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Не вір, не бійся, не проси. Або шпаргалка для Зе!команди щодо Росії
Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
Лукашенко досрочно покинул саммит в Китае
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
На крыше товарняка в Харьковской области насмерть ударило током 17-летнего парня
Зеленский ответил на планы Путина раздать украинцам российские паспорта
Зеленский ответил на планы Путина раздать украинцам российские паспорта
ГлавнаяОбществоЖизнь

Мэра Львова облили водой во время празднования Поливального понедельника

На площади Рынок устроили традиционные водяные баталии.

Мэр Львова, бывший кандидат в президенты Украины Андрей Садовый принял участие в традиционном праздновании Поливального понедельника, который проходит в центре города на площади Рынок.

Водяные баталии начались 29 апреля в 12:00 и продлятся до 16:00, говорится на сайте мэрии Львова.

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

Фото: city-adm.lviv.ua

"Львовводоканал" специально для Поливального понедельник установил специальные резервуары с водой для всех желающих присоединиться к обливаниям. 

Поливальный понедельник празднуют на следующий день после Пасхи. Во Львове уже много лет проводят в этот день массовые забавы с обливанием водой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также