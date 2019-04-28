Француз Жан-Жак Савин в возрасте 72 лет совершил путешествие через Атлантический океан в стальной бочке. О завершении путешествия он оповестил СМИ емейлом, передает AFP.
"После 122 дней и девяти часов меридиан позиционирует меня в Карибском море. Переправа закончена. Спасибо всем", - написал он.
Свое путешествие он оценивает как успешное.
На данный момент бочка путешественника дрейфует в сторону Флориды, где он планирует закончить путешествие.
Отмечается, что бывший военный вдохновился идеей швейцарца Алена Бомбарда, который в 1952 году в одиночку переправился через Атлантику на резиновой лодке. После этого у Савина возникла идея пересечь океан, дрейфуя по течениям.
Путешествие Жан-Жака Савина началось 26 декабря на острове Эль-Йерро, Канарские острова. Для плавания он использовал бочку длиной в 3 метра и диаметром 2,1 м.
Напомним, в 2017 году французский яхтсмен установил мировой рекорд, переплыв вокруг планеты за 42 дня.