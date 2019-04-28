Папа Франциск пожертвовал полмиллиона долларов для мигрантов в Мексике

Папа Римский Франциск пожертвовал 500 тысяч долларов на нужды мигрантов в Мексике. Об этом говорится в заявлении католической церкви.

В обнародованном Ватиканом заявлении говорится, что в последние месяцы тысячи людей прибыли в Мексику из Сальвадора, Гондураса, Гватемалы, преодолев 4000 километров пешком или на самодельном транспорте.

"Мужчины и женщины, часто с маленькими детьми, бегут от бедности и насилия, надеясь на лучшее будущее в Соединенных Штатах. Однако, американский рубеж остается закрытым для них. Около 75 тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы, которые прибыли в Мексику в караванах, не могут попасть в Соединенных Штатов и находятся без дома или средств к существованию", - говорится в заявлении.

Все средства распределят по 27 проектам в 16 епархиях и религиозных сообществах Мексики. В частности, они пойдут на жилье, продовольствие и другие необходимые вещи для мигрантов.

Отмечается, что церковь принимает тысячи мигрантов в гостиницах внутри епархий или религиозных общин, обеспечивая их предметами первой необходимости, от жилья до одежды.

Напомним, с октября прошлого года десятки тысяч нелегалов - выходцев из стран Латинской Америки - собираются в караваны и пересекают Мексику в надежде попасть на территорию США. Президент США Дональд Трамп неоднократно грозил полностью или частично закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть в США.

Трамп призвал выделить $5,7 млрд на стену с Мексикой. Борьба Конгресса против строительства стены в декабре-феврале привела к шат-дауну правительства.