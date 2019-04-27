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США расширили санкции против Венесуэлы

Ограничительные меры коснулись судьи и главы венесуэльского МИД .

США расширили санкции против Венесуэлы
Военные рядом с портретами покойного президента Венесуэлы Уго Чавеса (слева) и президента Венесуэлы Николаса Мадуро
Фото: EPA/UPG

Министерство финансов США ввело санкции в отношении министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте министерства в пятницу, 26 апреля, передаетDW.

"США не будут стоять в стороне и смотреть, как нелегитимный режим Мадуро отнимает богатство и право на демократию у своего народа. Ведомство будет продолжать преследовать коррумпированных чиновников Мадуро, в том числе тех, кому поручено ведение дипломатии и правосудие от имени этого незаконного режима", - говорится в документе.

Хорхе Арреас является зятем бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса Арреаса и занимает пост главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы с августа 2017 года.

Госдепартамент США в пятницу обвинил его в том, что он является важным инструментом в действиях главы Венесуэлы Николаса Мадуро по подавлению демократических устремлений населения страны.

Помимо Арреасы в санкционный список внесли и судью Венесуэлы Кароль Падилью. Применение санкций к ней, как пояснили в Минфине США, должно напомнить о том, что попытки преследования лидера оппозиции, временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и его сторонников, будут иметь негативные последствия.

Минфин США заблокировал все имущество и собственность Арреаса и Падильи в США. Санкции предполагают также запрет на любые сделки с ними гражданам и компаниям из США.

"Санкции США не должны быть постоянными, они призваны обеспечить позитивное изменение поведения", - заключается в сообщении американского ведомства.

Напомним, ранее российская компания "Роснефть" обвинила информационное агентство Reuters во лжи и "легализации слухов в интересах заказчиков" и объявила о намерении добиться запрета агентства на территории России.

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