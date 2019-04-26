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Россиянка Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмы

Половину срока она уже отсидела.

Россиянка Мария Бутина получила в США 1,5 года тюрьмы
Фото: ABC News

Россиянка Мария Бутина получила 18 месяцев тюрьмы по приговору американского суда - именно на таком сроке настаивали прокуроры.

Бутину обвинили в сговоре в интересах российских властей, передает Русская служба Би-би-си.

Суть претензий к Бутиной в том, что она пыталась создать неформальный канал связи американских политиков с Москвой для продвижения интересов России. У нее были амбициозные планы, но удалось лишь познакомиться с несколькими политиками в США и попасть на пару закрытых мероприятий.

Суд столичного округа Колумбия в пятницу поставил точку в громком деле Марии Бутиной. Россиянку приговорили к полутора годам лишения свободы - как и просило обвинение. Защита настаивала на сроке, который будет меньше или равен уже отбытому - Бутина сидит в тюрьме с 15 июля прошлого года.

Судья Таня Чаткен сказала, что 1,5 года тюрьмы - достаточное наказание, учитывая серьёзность предъявленных Бутиной обвинений. По решению суда россиянка может быть депортирована на родину после отбытия приговора.

На обжалование приговора у Бутиной есть 14 дней.

30-летнюю Бутину обвинили в работе по проникновению в политические круги республиканцев через такие группы, как Национальная стрелковая ассоциация, для поддержки интересов России.

Напомним, Марию Бутину задержали 15 июля в США по обвинению «в сговоре с целью работы агентом Российской Федерации» по указанию «высокопоставленного чиновника российского правительства». Позже ей предъявили обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом. Согласно информации The Washington Post, Бутина переписывалась с членом кампании Дональда Трампа накануне выборов президента в 2016 году. Также сообщалось, что она принимала участие в оккупации Крыма.

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