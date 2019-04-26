ФСБ РФ выиграла суд против "Новой газеты" из-за статьи о пытках

Федеральная служба безопасности России выиграла суд о защите репутации по иску к "Новой газете". Издание опубликовало информацию о пытках, примененных силовиками к подозреваемому в причастности ко взрыву в Магнитогорске, сообщает "Интерфакс".

Решение вынес сегодня Басманный суд Москвы. "Новая газета" решила пока не удалять материалы, признанные недостоверными, и будет обжаловать решение суда.

Суд обязал "Новую газету" удалить два материала с сайта издания, страницу из PDF-версии и опубликовать опровержение. Претензии ФСБ были связаны с публикацией нескольких материалов о якобы имевших место пытках гражданина Киргизии Хуснидина Зайнабидинова, задержанного вскоре после взрыва дома в Магнитогорске в конце 2018 года.

Как утверждают в спецслужбе, недостоверные сведения "создают у широкого круга читателей негативное представление о федеральном органе исполнительной власти".

В газете удивлены также тем, что иск подал центральный офис ФСБ, а не региональное управление службы. Кроме того, опубликованная информация - это интервью героя публикации, а не мнение редакции.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа полностью обрушился подъезд десятиэтажного жилого дома, погибли 39 человек. В конце января в СМИ появились сообщения о том, что в Магнитогорске был задержан гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, которого якобы проверяли на причастность к обрушению дома и при этом, по его собственным словам, пытали. Позже в МВД заявили, что задержание Зайнабединова не имело никакого отношения к расследованию взрыва.