Ким Чен Ын отказался посетить дельфинарий и балет во Владивостоке и уехал в КНДР

Лидер Северной Кореи завершил свой визит в Россию на несколько часов раньше, чем планировалось.

Руководитель Северной Кореи Ким Чен завершил свой первый визит в Россию примерно на семь часов раньше, чем планировалось.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Ын выехал из Владивостока днем в пятницу, после того как пообедал с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

После обеда в ресторане "Лесная заимка", где 17 лет назад побывал его отец Ким Чен Ир и церемонии проводов на железнодорожном вокзале Ким выехал на бронепоезде в КНДР. В плане его визита на этот день еще значилось посещение дельфинария во Владивостоке и балета "Спящая красавица" на Приморской сцене Мариинского театра.

О причинах досрочного отъезда Ким Чен Ына не сообщается. По словам губернатора Приморья, лидер КНДР обещал снова приехать в Россию.

"Владивосток произвел хорошее впечатление… Понравился город, понравился край... Есть те объекты, которые еще не посмотрел, которые хотел посетить", - рассказал Кожемяко.

Он также сообщил, что Россия предложила КНДР облегчить получение северокорейских виз для российских туристов. "Мы говорили об упрощении визового обмена", - отметил он после проводов делегации из Пхеньяна.

Накануне Ким Чен Ын встретился с президентом РФ Владимиром Путиным на острове Русский. Стороны назвали свою первую официальную встречу "содержательной" и "обстоятельной".

Напомним, Ким Чен Ын прибыл в Россию 24 апреля на бронепоезде. Этот визит состоялся спустя два месяца после второго саммита Кима с президентом США Дональдом Трампом, который закончился без достижения каких-либо договоренностей по конфликту вокруг ядерной программы КНДР.