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Суворовцы показали Путину "российских" роботов, которые сделаны в Южной Корее

Роботов можно купить на eBay и Amazon от $1000.

Суворовцы показали Путину "российских" роботов, которые сделаны в Южной Корее
Фото: kremlin.ru

23 апреля президент РФ Владимир Путин посетил Суворовское военное училище в Санкт-Петербурге. Там курсанты показали ему роботов, умеющих выполнять команды "отжаться" и "упор лежа", назвав их своими современными разработками. Несмотря на это, в соцсетях люди выяснили, что это южнокорейские конструкторы Robotis Biolid, которые продаются на eBay и Amazon по цене от тысячи долларов.

Об этом сообщает Znak.

В официальных репортажах российских СМИ о визите Путина в училище отмечено, что воспитанники показали президенту "свои разработки" в области робототехники.

О том, что это южнокорейских роботов можно купить на eBay и Amazon за $1100 и $1199,90 соответственно, сообщил экономист Сергей Гурьев у себя в Twitter. На видео, которое он опубликовал, роботы выполняют те же команды, что и в Санкт-Петербургском Суворовском училище.

Напомним, в декабре 2018 года в российском Ярославле открылся всероссийский форум "ПроеКТОриЯ" (ранее он назывался "Будущие интеллектуальные лидеры России"), который ежегодно проводится по распоряжению президента Владимира Путина.

В день открытия на форуме показали "самого современного робота" Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать. Борису посвятили свои сюжеты телеканал "Россия 24" и "Вести.Ярославль". Однако, в ролике было заметно, что из-под костюма "робота" видна шея человека.

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