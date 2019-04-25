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Польша остановила транзит российской нефти по "Дружбе"

НПЗ не могут принимать и перерабатывать нефть такого низкого качества.

Польша остановила транзит российской нефти по "Дружбе"
Фото: www.profi-forex.org

Польша сообщила беларусской стороне об остановке транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство БелТА.

Как заявил представитель ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, польская сторона уведомила белорусскую, что причина такого шага - низкое качество поступающей нефти.

"Мы получили письмо от оператора польского участка трубопровода "Дружба", что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок "Адамово", - сказал Вериго.

В свою очередь "Гомельтранснефть Дружба" сообщил российской стороне о том, что транзит по западному направлению остановлен. Вериго уточнил, что поставка нефти по другой ветке сохраняется в объемах около 40 тыс. т в сутки, что необходимо для транзита в направлении Украины.

Напомним, недавно Россия установила запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Также РФ расширяет запрет на ввоз некоторых украинских товаров.

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