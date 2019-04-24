Европарламент одобрил создание гигантской биометрической базы данных

Common Identity Repository объединит сведения о более чем 350 млн человек.

Европейский парламент одобрил создание одной из крупнейших в мире биометрических баз данных.

Об этом сообщает ZD.net.

Эта новая база данных будет называться Common Identity Repository (CIR) и будет предназначена для объединения записей более чем 350 млн человек.

CIR будет собирать данные, удостоверяющие личность (имена, даты рождения, номера паспортов и др.), а также биометрические данные (отпечатки пальцев и лица) и предоставлять их всем пограничным и правоохранительным органам.

Напомним, в прошлом году Евросоюз также согласовал новые правила защиты биометрических паспортов, чтобы сократить случаи мошенничества с персональными документами.