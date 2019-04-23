Глава РПЦ поздравил Зеленского с победой на выборах

"Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Гундяев) поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины.

Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений. Убежден, что обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге", - говорится в поздравлении.

"Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви. Милостивый Бог да споспешествует Вам в добрых делах и начинаниях, подаст мудрость и укрепит в предстоящих трудах на благо народа Украины", - подчеркнул глава РПЦ.

Напомним, в конце января патриарх Кирилл заявил, что надеется, что его когда-то еще пустят в Украину. Последний раз он был в Киеве в июле 2013 года, когда президентом еще был Виктор Янукович.

21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины. По состоянию на утро 23 апреля ЦИК обработала 99,87% электронных протоколов. Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте ЦИК, актера Владимира Зеленского поддержали 73,23% избирателей (13,524 млн). За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей (4,516 млн человек).