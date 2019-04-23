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ЦИК обработал 99,87% электронных протоколов

Задерживается подсчет голосов в Черновицкой области.

По состоянию на утро 23 апреля Центральная избирательная комиссия обработала 99,87% электронных протоколов. Согласно оперативным данным, опубликованным на сайте ЦИК, актера Владимира Зеленского поддержали 73,23% избирателей (13,524 млн).

За действующего президента Петра Порошенко проголосовали 24,45% избирателей (4,516 млн человек).

Подсчет голосов завершен в большинстве регионов, наименьший процент обработки бюллетеней отмечается в Черновицкой области - там обработано только 97,87% данных.

Накануне ЦИК уже начал получать оригиналы протоколов о результатах голосования, первые документы с мокрыми печатями поступили из 11 избирательных округов.

Официальные результаты выборов Центризбирком должен объявить до 1 мая. До конца мая должна состояться инаугурация президента.

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