У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
У Зеленского заявили, что сейчас "нет возможности" закончить войну на Донбассе
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Штаб Порошенка: сльози, овації і «зрада» Заходу
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Команда Зеленского за сутки отказалась от предвыборных обещаний, - Геращенко
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Вечер победителя: что пообещал и чего не сказал Владимир Зеленский
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Экзит-поллы: Зеленский выиграл выборы президента Украины с огромным отрывом
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Губернаторы начали подавать в отставку в связи с победой Зеленского
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
Игорь Коломойский рассказал, когда именно вернётся в Украину
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине завершился второй тур президентских выборов (обновляется)
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
Окружной админсуд Киева приостановил приказ Минкультуры о переименовании УПЦ МП
ГлавнаяПолитика

Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой

Зеленский хочет работать в оpen space, а не на Банковой.

Гелетей прокомментировал желание Зеленского перенести АП с Банковой
Фото: Прямий

Руководитель Государственной службы охраны Украины Валерий Гелетей прокомментировал желание лидера президентской гонки Владимира Зеленского перенести Администрацию Президента с Банковой.

Гелетей назвал перенос АП не лучшей идеей с точки зрения безопасности, при этом добавил, что в Госохране готовы рассматривать такой вариант, передает Громадське.

"Конечно, любое решение, которое примет Президент, управление Государственной охраны будет выполнять и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте", - пояснил Гелетей.

При этом руководитель Госохраны подчеркнул, что перенос Администрации Президента "не будет проблемой для управления государственной охраны".

"Мы имеем достаточно сил и средств для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование администрации президента и безопасность самого Президента", - сказал Гелетей.

Он также добавил, что как только Президент государства вступает в должность, управление государственной охраны берет его под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы работать не в Администрации президента на улице Банковой, а в каком-то офисе в формате оpen space.

Напомним, ЦИК обработала уже более 99% протоколов. Владимир Зеленский лидирует с большим отрывом – за него проголосовали более 73% избирателей, за Порошенко - более 24%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также