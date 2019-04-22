Фото: Макс Требухов

Президент Петр Порошенко на митинге своих сторонников возле Администрации президента заявил о намерении вернуться на пост после следующих выборов.

"Я вчера для всей страны и всего мира сказал: я не ухожу из политики, мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентские выборы! Вместе мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов!" - заявил он.

В толпе начали кричать: "Через год", на что Порошенко со смехом ответил: "Ладно, через год, так через год".

Фото: Макс Требухов

Порошенко заявил, что "нас миллионы и будет еще больше", и пообещал больше не допускать ошибок, которые стоили ему президентского поста.

"Вы лучшая часть нашей общей команды победителей. И наши главные победы еще впереди. Пускай все это слышат! За пять лет мы сделали больше, чем кто-либо за четверть века за нас. Это результат нашей общей работы - моей и моей команды, всех вас" - заявил пятый президент Украины.

Напомним, что Порошенко проиграл выборы президента, набрав во втором туре около 24% голосов избирателей. Его оппонента Владимира Зеленского поддержали больше 73%.

Порошенко покинет пост в мае 2019 года.