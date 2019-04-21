Порошенко: я ухожу с поста президента, но не из политики

Президент Петр Порошенко, проигравший выборы, выступил с речью перед соратниками, которые встретили его в штабе овацией.

"Дорогая Украина, никогда не сдавайся - никогда, никогда, никогда, никогда, ни в большом, ни в малом, ни в крупном, ни в мелком, никогда не сдавайтесь, если это не противоречит чести и здравому смыслу. Именно этими словами великого британца Уинстона Черчилля я руководствовался всегда. Никогда не сдавайся - слышал я в 2014 году, когда получил от Януковича ограбленную и обезоруженную страну, на которую сунула путинская орда и когда заграничные лидеры звонили не поздравлять с выбором, а выразить искренние соболезнования. Прямо говорили: что ни одна страна мира не стоит и не стояла перед такими вызовами, которые стояли тогда перед Украиной", - заявил Порошенко.

Тогда, напомнил он, желающих стать президентом было намного меньше, чем в более благополучном 2019 году.

"Никогда не сдавайся - слышал я, когда принимал решение еще раз баллотироваться в президенты. Понятно же было, насколько ожесточенная борьба ожидается на фоне той грязной информационной войны, которую вели изнутри мои политические оппоненты, а извне - российские фейковые новости и мощная пропагандитсткая машина гибридной войны", - сказал Порошенко.

"Никогда не сдавайся - слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-поллов. А они очевидны и дают основание сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать это впервые в украинской практике, но как это принято в цивилизованных демократических странах", - заявил президент Украины.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу подчеркнуть: я не иду из политики. Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину", - объявил Порошенко.

Он сказал, что намерен остаться в политике, чтобы защитить достижения его президентской каденции, такие как курс на Евросоюз и НАТО, безвизовый режим, Вооруженные силы Украины, украинский язык, Православную церковь Украины.

"Кстати, мы все еще ждем извинений за термос", - сказал Порошенко, имея в виду выступление "Квартала 95", художественный руководитель которого Владимир Зеленский одержал победу на выборах.