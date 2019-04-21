На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование, которое началось в 8:00 по местному времени и продолжалось около часа.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования.

"Для голосования во втором туре президентских выборов на станции «Академик Вернадский» был создан специальный участок. На нем свой голос смогли отдать все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц. То есть явка составила 100%". - говорится в сообщении.

Председателем участковой комиссии был начальник экспедиции Игорь Дикий. Протокол с результатами будут обнародованы после окончания голосования в Украине.

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Напомним, в первом туре на научной станции "Академик Вернадский" голосовали 37 человек.

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тыс. км от Киева, является отдаленным избирательным участком. 18 марта ЦИК утвердил состав избирательной комиссии на станции.