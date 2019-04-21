«Связной» для преЗЕдента
«Связной» для преЗЕдента
Супругу Зеленского внесли, а потом удалили из базы "Миротворца" (обновлено)
Супругу Зеленского внесли, а потом удалили из базы "Миротворца" (обновлено)
В Украине проходит второй тур президентских выборов (обновляется)
В Украине проходит второй тур президентских выборов (обновляется)
ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов
ЦИК утвердил бюллетень на второй тур президентских выборов
Шоу получилось. Дебаты не очень
Шоу получилось. Дебаты не очень
Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку
Суд отменил поручительство Коломойского по Приватбанку
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
Активистка Femen разделась у избирательного участка Зеленского
Зеленский показал журналистам бюллетень и тут же заявил, что не показывал его
Зеленский показал журналистам бюллетень и тут же заявил, что не показывал его
OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
OCCRP установила механизм вывода Коломойским и Боголюбовым $5,5 млрд из Приватбанка
ГлавнаяПолитика

Украинские полярники проголосовали во втором туре выборов президента

Голосование продолжалось около часа.

Украинские полярники проголосовали во втором туре выборов президента
Украинские полярники проголосовали во втором туре

На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование, которое началось в 8:00 по местному времени и продолжалось около часа.

Об этом сообщается на сайте Министерства образования.

"Для голосования во втором туре президентских выборов на станции «Академик Вернадский» был создан специальный участок. На нем свой голос смогли отдать все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц. То есть явка составила 100%". - говорится в сообщении.

Председателем участковой комиссии был начальник экспедиции Игорь Дикий. Протокол с результатами будут обнародованы после окончания голосования в Украине.

Фото: mon.gov.ua

Фото: mon.gov.ua

Напомним, в первом туре на научной станции "Академик Вернадский" голосовали 37 человек.

Антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тыс. км от Киева, является отдаленным избирательным участком. 18 марта ЦИК утвердил состав избирательной комиссии на станции.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также