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Гройсман проголосовал в Виннице

"Украинцы выбирают будущее. Могу только пожелать, чтобы это будущее было счастливым".

Гройсман проголосовал в Виннице

Премьер-министр Владимир Гройсман около 13:30 проголосовал во втором туре выборов президента на избирательном участке в Виннице.

Он пришел на участок вместе с супругой.

"Не изменяя традиции, проголосовали сегодня на выборах президента. Хочу еще раз подчеркнуть, что для нас огромное достояние - это свободный демократический выбор", - сказал премьер-министр, выразив надежду на проведение выборов на высоком уровне.

"Все украинцы выбирают будущее. Я могу только пожелать, чтобы это будущее было счастливым, успешным и чтобы надежда каждого исполнилась", - сказал Гройсман.

Напомним, что перед выборами Гройсман публично поддержал действующего главу государства Петра Порошенко, но перед вторым туром сказал, что готов работать с любым законно избранным президентом.

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