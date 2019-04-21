Члены УИК участка, который не открылся, требовали 27 тысяч гривен за работу, - СМИ

Национальная полиция начала уголовное производство в связи с неоткрытием избирательного участка в Волновахском районе Донецкой области. Об этом сообщает местное управление полиции.

На линию 102 поступило сообщение от представителей окружной избирательной комиссии о том, что председатель одного из избирательных участков Лебединского отказывается работать и открывать указанный участок из-за невыплаты денег за работу комиссии.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ст. 157 ч. 3 "Препятствование осуществлению избирательного права".

Местное издание "Остров" сообщает, что речь идет об участке №14079 в селе Пикузы. На участке не был сформирован состав членов избирательной комиссии. На этом участке должны были проголосовать 208 избирателей.

"Участок не открылся по причинам несформированности членов избирательной комиссии. По нашей информации, избиратели, которые принадлежат к этому населенному пункту, сменили место голосования. И почти все смогут проголосовать на других участках", - пояснила начальник отдела администрирования Государственного реестра избирателей Донецкой облгосадминистрации Руслана Шевцова.

Однако есть информация и о том, что члены УИК выдвинули ультиматум с требованием оплатить их работу. Сначала сумма составляла 15 тыс. гривен, а накануне выборов увеличилась до 27 тысяч. Сообщается, что председатель ОИК уже обратился в правоохранительные органы с просьбой провести следственные действия.

Других инцидентов на избирательных участках в Донецкой области не зафиксировано.