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Полиция объявила 29 подозрений по нарушениям на первом туре выборов

20 уголовных производств направлены в суды.

Полиция объявила 29 подозрений по нарушениям на первом туре выборов
Сергей Князев
Фото: npu.gov.ua

По 29 уголовным производствам, связанных с избирательным процессом в первом туре, объявлено подозрение. Об этом сегодня на брифинге сообщил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает пресс-служба ведомства.

Еще 20 уголовных производств направлены в суд.

Во время первого тура выборов полицейские составлено 820 административных протоколов. 567 административных протоколов направлены в суд, еще по 245 - уже принятые решения.

В производстве следственных Нацполиции находятся 144 уголовных производства, связанных с избирательным процессом во время первого тура выборов президента Украины.

Напомним, сегодня в Украине проходит второй тур голосования на выборах президента Украины. По состоянию на 10 часов утра наблюдатели сообщили о 180 нарушениях.

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