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Юнкер видит Меркель в руководстве ЕС после ухода с поста канцлера

"Не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет".

Юнкер видит Меркель в руководстве ЕС после ухода с поста канцлера
Фото: EPA/UPG

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер Германии Ангела Меркель может в будущем занять руководящий пост на европейском уровне.

Об этом он сказал в интервью медиа-группе Funke, пишет "Немецкая волна".

"Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви совокупное художественное произведение", - сказал Юнкер, который покинет свою должность после выборов в Европарламент.

По словам Юнкера, Меркель обладает высокой квалификацией и достойна занять руководящий пост в ЕС.

Наблюдатели постоянно спекулируют о возможности перехода Меркель на один из постов в руководстве ЕС. Сама Меркель ранее заявляла, что больше не стремится занять какую-либо политическую должность.

Напомним, что осенью 2018 года Меркель объявила о намерении покинуть пост главы немецкого правительства в 2021 году, а также сложила пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) из-за неудач на местных выборах.

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