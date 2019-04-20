В России крымчанина приговорили к 6 годам тюрьмы за публикацию в "Вконтакте"

Крымского активиста из Евпатории Евгения Каракашева Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвинили в публичных призывах к террористической деятельности.

Как сообщает "Радио Свобода", обвинение требовало для Каракашева девять лет лишения свободы.

"По версии следствия, он распространял экстремистские материалы и призывал к терроризму. В чате в социальной сети "Вконтакте" анархист вместе со своими единомышленниками обсуждал дело "приморских партизан". Переписка была закрытой, доступ к ней сотрудники ФСБ получили после того, как аналогичное обвинение было предъявлено одному из её участников", - говорится в сообщении.

Адвокат Алексей Ладин и сам Каракашев утверждают, что активист подвергся преследованию в ответ на его протесты против застройки побережья Крыма.

Евгений Каракашев - левый активист и антифашист, придерживающийся анархистских убеждений. Задержан и арестован в феврале 2018 года по подозрению в возбуждение ненависти и вражды (ч.1 ст. 282 УК РФ) и публичных призывах к терроризму (ч.2 ст. 205.2 УК РФ) с помощью социальной сети «Вконтакте».

Текст публикаций Каракашева следствие не уточняет, но вероятно поводом для уголовного преследования стала публикация видеоролика «Последнее интервью приморских партизан» (признан в России экстремистским). Находится под стражей со 2 февраля 2018 года.

В феврале 2019 года обвинение в экстремизме против Каракашева было снято в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи Уголовного кодекса России.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Каракашева политзаключенным.