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Порошенко предупредил о возможности Майдана после победы Зеленского

"Я противник того, чтобы Украина платила такую цену".

Порошенко предупредил о возможности Майдана после победы Зеленского
Фото: UA: Перший

Президент Петр Порошенко допускает, что в случае победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского в стране высока вероятность реванша старых сил, что в перспективе может спровоцировать народные волнения и очередной "Майдан". Он подчеркнул, что против такого сценария развития событий.

Об этом глава государства сказал в ходе национальных дебатов в студии "Общественного телевидения".

"Страна под угрозой реванша, … потому что под этой оберткой, под этой "овечьей шкурой" придут настоящие "волки". И я противник того, чтобы Украина платила такую цену, выводя людей на Майдан. И это будет уже другой Майдан", - цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.

"Я горжусь тем, что во время моей президентской каденции нам удалось этого избежать", - добавил он.

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