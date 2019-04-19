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Порошенко: я приму любой выбор украинцев 21 апреля, а 22-го жизнь будет продолжаться

Действующий президент пообещал "защищать Украину на любой должности".

Порошенко: я приму любой выбор украинцев 21 апреля, а 22-го жизнь будет продолжаться
Фото: Анна Стешенко

Президент Петр Порошенко примет любой выбор украинского народа во втором туре президентских выборов, 21 апреля.

Об этом он заявил в ходе дебатов на НСК "Олимпийский" с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

"Я приму любой выбор украинского народа 21 апреля. 22-го жизнь будет продолжаться", - сказал Порошенко.

Он призвал продолжить дебаты в студии "Общественного телевидения".

"Очень важно, что дискуссия началась. Я предлагаю, чтобы она была продолжена сейчас на Общественном вещателе", - сказал Порошенко.

При этом, говоря об уже прошедших дебатах на стадионе, он сказал, что сегодня от своего оппонента услышал "лишь голословные обвинения".

Порошенко пообещал защищать Украину на любой должности.

"Миллионы украинцев будут бороться за будущее Украины, будут защищать достижения, которые мы получили за последние пять лет. Будут защищать украинскую землю… Мы не дадим разрушить наше государство, которое мы любим больше всего. У вас это не получится, господин Владимир. И я буду защищать в любой ипостаси - президентом, кандидатом…" - сказал он.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, состоится второй тур президентских выборов. Согласно последнему соцопросу группы "Рейтинг", за Зеленского готовы проголосовать 73%, за Порошенко - 27%.

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