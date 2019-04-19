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Зеленский и Порошенко стали на колени во время дебатов

Президент напомнил своему оппоненту о словах про Путина.

Зеленский и Порошенко стали на колени во время дебатов

Кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко стали на колени во время дебатов.

Это произошло после того, как Порошенко напомнил Зеленскому о словах про готовность стать на колени перед Владимиром Путиным.

"Слова вырваны из фразы. Перед началом войны, когда уже были погибшие на Майдане, я обращался к Януковичу и говорил: пожалуйста, уйти с поста президента, успокойтесь. Дальше я сказал, обращаясь к Путину: я готов стать на колени, только не ставьте на колени Украину", - сказал Зеленский.

"По поводу колен, что я имел в виду. Я сейчас готов стать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась с фронта своего сына. Я стану на колени перед каждым ребенком, которые не дождались своего отца. я готов стать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю", - сказал Зеленский.

После этого он вышел на передний край сцены и стал на колени.

Порошенко преклонил колено перед флагом Украины, которые держала в руках одна из его сторонниц позади него.

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