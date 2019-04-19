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В Украине будут отмечать День пехоты, День резервиста и День сержанта ВСУ

Указы вступает в силу со дня их опубликования.

В Украине будут отмечать День пехоты, День резервиста и День сержанта ВСУ
Петр Порошенко
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко подписал три указа, которыми установил три праздника: День пехоты, День резервиста и День сержанта Вооруженных Сил Украины.

Документы опубликованы на сайте президента.

Указы вступает в силу со дня их опубликования.

Так, указом №152/2019 постановляется ежегодно 6 мая отмечать День пехоты "с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины".

18 мая, согласно указу №154/2019, в Украине отныне будут отмечать День резервиста, а 18 ноября (указ №153/2019) - День сержанта ВСУ.

Напомним, в прошлом году Порошенко ввел День пограничника, который отмечается 30 апреля. Кроме того, в ноябре был введен День внешней разведки Украины, который отмечается 22 ноября.

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