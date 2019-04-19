ГПУ установила, кто слил переписку по "Укроборонпрому" журналистам Bihus.info, - СМИ

Генеральная прокуратура провела проверку своих сотрудников, в ходе которой установила, кто передал журналистам Bihus.info скандальную переписку по хищениям в "Укроборонпроме".

Об этом сообщает Telegram-канал "The Newsroom" журналисток Татьяны Николаенко и Оксаны Денисовой.

"На поисках человека, который слил журналистам скандальную переписку сначала сконцентрировались "порохоботы". Вариантов для обвинений было несколько - от сотрудников полиции до главного военного прокурора Анатолия Матиоса. В итоге, в ГПУ пообещали начать внутреннее расследование и проверить своих сотрудников на детекторе лжи. Так вот, друзья, по нашим данным, проверка уже закончилась", - говорится в сообщении.

После проверки выяснилось, что "борцом с режимом" оказался бывший член следственной группы по делу "бриллиантовых прокуроров" Виталий Опанасенко.

"Прославившийся записанным на бабушку Инфинити и имением под Киевом, а также резкой реакцией на разоблачение своих доходов. И который, после освобождения из следственной группы по «бриллиантовым прокурорам», со временем «всплыл» в военной прокуратуре, и по сей день работает подчиненным Матиоса", - отмечается в сообщении.

По данным The Newsroom, информацию о том, что именно Опанасенко передал журналистам скандальную переписку, подтвердил полиграф.

Сам же Опанасенко заявил, что "действовал по собственной инициативе, потому что не мог терпеть «этих барыг», во времена правления которых, напомним, он незаконно обогатился".

В прокуратуре сообщили, что собираются подать жалобу на Опанасенко.

Напомним, 25 февраля команда журналистских расследований Bihus.Info представила фильм, в котором утверждается, что сын Олега Гладковского Игорь вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн гривен.

Пока что из всей тройки задержан только Рогоза. Он находится под судом по делу о мошенничестве, не связанному с "Оптимумспецдеталью", и недавно получил новое подозрение в неуплате налогов. Второй фигурант - Виталий Жуков - до недавнего времени не имел статуса и числился как знакомый, который вывел Рогозу на Игоря Гладковского.

Игорь Гладковский называет это расследование фейком, но несмотря на это его отец был уволен с должности первого замсекретаря СНБО.