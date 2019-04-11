​НАБУ запретили упоминать фамилию Гладковского в деле о хищениях в оборонпроме

В Бюро утверждают, что именно САП саботирует расследование.

Специализированная антикоррупционная прокуратура запретила Национальному антикоррупционному бюро упоминать фамилию бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского в материалах дела о хищениях госсредств в оборонной сфере.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

НАБУ уверяет, что именно САП саботирует расследование дела.

"Процессуальными руководителями в уголовном производстве, открытом по публикациям BIHUS.info, не предоставлено ни одного указания, кроме одного и то - в устной форме: не упоминать в ходатайствах детективов, которые направляются в суд, фамилии Гладковского О.В. и других лиц, опубликованных в журналистском расследовании", - отмечается в сообщении.

Бюро считает, что это уголовное производство используется для давления на детективов НАБУ.

НАБУ заявляет, что инициировало истребование у Генпрокуратуры уголовного производства, которое содержит переписку фигурантов дела, обнародованную в СМИ. САП должно было согласовать данное обращение НАБУ.

Однако, САП почти месяц игнорировало эту инициативу, никак это не объясняя. Таким образом, Бюро так и не получило для исследования переписку фигурантов дела.

В то же время детективы официально обращаются к Главной военной прокуратуре для предоставления возможности ознакомиться с материалами уголовного производства.

В ответ процессуальные руководители Военной прокуратуры предоставляют доступ детективам, но только в части материалов дела - на 300 листах, которые не содержат переписку между Андреем Жуковым, Виталием Рогозой и другими возможными фигурантами уголовного производства.

НАБУ уверяет, что прокуроры САП постоянно затягивают сроки согласования ходатайства о выемке вещей и документов, имеющих значение для расследования.

Ранее САП обвинила НАБУ в сознательном затягивании расследования дел о хищениях в оборонной сфере.

Напомним, в конце февраля 2019 года вокруг "Укроборонпрома" вспыхнул скандал в связи с журналистским расследованием о коррупции в оборонной сфере. Журналисты Bihus.info сообщили, что государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.

Один из фигурантов расследования Игорь Гладковский назвал его фейком, но несмотря на это его отец Олег Гладковский был уволен с должности первого замсекретаря СНБО. Также "Укроборонпром" отстранил директора Харьковского конструкторского бюро по машиностроению им. Морозова Алексея Бабича и директора государственного предприятия "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

"Укроборонпром" был создан в декабре 2010 года, в его состав входит более 130 предприятий военно-промышленного комплекса.