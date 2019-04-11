Слабость Запада провоцирует силу России, - Яценюк

Членство в Европейском Союзе, как и членство в НАТО - это приоритеты, которые записаны в Конституции Украины, и никто никогда ни при каких обстоятельствах не изменит этот курс, уверен лидер партии "Народный фронт", основатель Фонда «Открой Украину» Арсений Яценюк. Об этом он заявил во время 12-го Киевского форума безопасности 11 апреля.

Он отметил, что часто проходят обсуждения с европейскими друзьями по формулировок тех или иных заявлений: "Например," Европейский Союз признает право Украины стать членом ЕС" или "Европейский Союз признает стремление Украины стать членом ЕС. У меня к вам просьба, уважаемые друзья и партнеры из ЕС, напишите просто: "Европа хочет видеть Украину членом Европейского Союза. Вот повестка дня, которую необходимо выполнить", - сказал Арсений Яценюк.

Так же, напомнил он, Украина получила безвизовый режим с ЕС: "Мало кто верил в то, что это произойдет. У нас был конкретный план. У нас были конкретные решения. И у нас есть конкретный результат. Мы доказали, что если мы ставим цель - мы ее можем достигать ".

"Для того, чтобы поставить цель, необходима решительность. Слабость Запада провоцирует силу России. Слабость демократии провоцирует силу диктатуры. Поэтому чем сильнее мы - тем сильнее демократия. Чем сильнее мы - тем сильнее наши принципы. Чем объединены мы - тем меньше шансов у диктаторов и разного рода наследников большевизма захватывать территории, захватывать мир и подрывать его основания", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Он отметил, что Европейский Союз - это "один из лучших проектов за мировую историю": "За него надо бороться. К сожалению, в силу волны популизма, демагогии и отсутствия политической воли сильный, мощный проект стоит сегодня под вопросом".

"Политическая воля каждого европейского политика заключается в том, чтобы защитить будущее объединенной Европы. Чтобы пришел тот момент, когда в большой объединенной Европе появится еще одна страна - Украина. Мы можем и должны сделать все для этого", - сказал Арсений Яценюк.