Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Зеленский отказался участвовать в дебатах на "Олимпийском" 14 апреля
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
Россия предупредила НАТО о возможном конфликте с Украиной
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
За Зеленского во втором туре готовы проголосовать 71,4% избирателей, - опрос "Рейтинга"
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Максим Степанов: «Мажоритарку не рассматриваю, но без дела не останусь»
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Порошенко: в 2024 году я буду баллотироваться в Европарламент
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Макрон примет Порошенко и Зеленского 12 апреля
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Команда Зеленского назвала своих экспертов и советников
Приват для президента
Приват для президента
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
Команда Зеленского предлагает провести дебаты по видеосвязи
ГлавнаяПолитика

Полиция намерена до второго тура вручить подозрения за "сетку" кандидата П.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег, "сетки". Мы их прекращаем".

Полиция намерена до второго тура вручить подозрения за "сетку" кандидата П.
Фото: Макс Левин

Национальная полиция намерена до второго тура президентских выборов вручить подозрения организаторам "сетки" одного из кандидатов в президенты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег, "сетки". Мы их прекращаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области. На Киевщине продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там до второго тура дело дойдет до объявления подозрения виновным. Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях", - цитирует Авакова его пресс-служба.

Имя кандидата Аваков не назвал, но на сайте Нацполиции говорится, что 10 апреля в Чернигове полицейские приезжали в офис кандидата П., то есть Петра Порошенко.

В полицию позвонил аноним с заявлением, что в партийном офисе Порошенко раздают деньги в обмен на поддержку кандидата.

Полицейские, приехавшие по вызову, привезли с собой повестку о вызове одному из сотрудников избирательного штаба.

Еще один случай подкупа, говорится в сообщении полиции, был зафиксирован в поселке Олыка Киверцевского района Волынской области.

Там у двух жителей Киева, которые раздавали деньги за поддержку того же кандидата, изъяли более 700 тысяч гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также