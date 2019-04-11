Полиция намерена до второго тура вручить подозрения за "сетку" кандидата П.

Национальная полиция намерена до второго тура президентских выборов вручить подозрения организаторам "сетки" одного из кандидатов в президенты.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Продолжаем фиксировать раздачу денег, "сетки". Мы их прекращаем, думаю, что успешно. Например, вчера это было в Черниговской области. На Киевщине продолжаются, в Василькове, следственные действия. Я думаю, что там до второго тура дело дойдет до объявления подозрения виновным. Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях", - цитирует Авакова его пресс-служба.

Имя кандидата Аваков не назвал, но на сайте Нацполиции говорится, что 10 апреля в Чернигове полицейские приезжали в офис кандидата П., то есть Петра Порошенко.

В полицию позвонил аноним с заявлением, что в партийном офисе Порошенко раздают деньги в обмен на поддержку кандидата.

Полицейские, приехавшие по вызову, привезли с собой повестку о вызове одному из сотрудников избирательного штаба.

Еще один случай подкупа, говорится в сообщении полиции, был зафиксирован в поселке Олыка Киверцевского района Волынской области.

Там у двух жителей Киева, которые раздавали деньги за поддержку того же кандидата, изъяли более 700 тысяч гривен.