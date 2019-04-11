​​Прокурор Кулик обвинил замгенпрокурора Енина в содействии ОПГ Курченко

Прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик просит генпрокурора Юрия Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом он заявил на брифинге, передают "Українські новини".

По его словам, по делу Курченко были законно вынесены сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

"Енин незаконно отменил подозрения Ложкину, Филатову, Гонтаревой и другим. Он не имел право это делать. Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает отмены подозрения на основании, что это ошибочно", - сказал Кулик.

Он добавил, что его исключили из группы прокуроров по делу 31 марта в выходной день, не назвав причины.

"С 1 апреля заблокировано расследование дела в отношении указанных лиц", - рассказал Кулик. По его словам, указанные действия позволили фигурантам дела, в частности, Филатову выехать за пределы Украины и влиять на свидетелей.

Кулик подчеркнул, что в действиях Енина усматриваются признаки преступления по ст. 256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), в связи с чем им подан рапорт на имя Луценко.

Напомним, в ходе расследования дела Курченко были установлены десятки лиц, которые принимали в работе его преступной группировки. На сегодняшний день подозрение предъявили 98 лицам, в том числе 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Национального банка Украины, 6 руководителям областных государственных администраций, 14 сотрудникам руководящего состава государственных компаний.

42 человека уже пошли под суд, приняты 27 обвинительных приговоров.

11 апреля ГПУ вывела прокурора Кулика из дела Курченко после объявления несанкционированных подозрений бывшей главе НБУ Гонтаревой, экс-главе АП Ложкину, нынешнему заместителю главы АП Филатову и совладельцу инвесткомпании ICU Константину Стеценко.

Действительные подозрения предъявлены бывшему министру экологии Николай Злочевский, бывшему замминистра топлива и энергетики Игорь Кирюшину; бывшему главе Нацбанка Игорю Соркину, и бывшим заместителям председателя Нацбанка Приходько и Ткаченко, и начальнику департамента Яковлеву; бывшим заместителям председателей Донецкой (Лукашенко и Алипов), Черкасской (Рябцеву), Харьковской (Дулубу), Киевской (Максименко) ОГА, а также председателю правления Государственной компании Черноморнефтегаз - Валерию Ясюку.

28 марта генпрокурор сообщил, что ГПУ завершила расследование дела Курченко. Беглому "младоолигарху" вменяют хищение 18,1 млрд гривен. 5 апреля Луценко поручил активизировать расследование.