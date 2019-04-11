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​Гройсман не собирается в отставку до выборов Рады

"Выборы Президента - не повод для отставки премьера".

​Гройсман не собирается в отставку до выборов Рады
Фото: пресс-служба президента

Премьер-министр Владимир Гройсман не собирается в отставку до выборов Верховной Рады.

"Выборы Президента - не повод для отставки премьера", - сказал он в комментарии корреспонденту LB.ua в кулуарах Киевского форума по безопасности.

"Думаю, мы будем работать до октября", - добавил Гройсман.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он к замене части министров по президентской квоте, Гройсман сказал, что это право главы государство, которое вместе с тем должно быть подтверждено парламентом.

При этом он сказал, что не смотрит на президентские рейтинги, и предложил дождаться официальных результатов выборов от Центризбиркома.

Напомним, что Гройсман возглавляет правительство Украины с апреля 2016 года.

На выборах президента Украины в 2019 году Гройсман поддержал Петра Порошенко, который вышел во второй тур, но, судя по последним социологическим опросам, может проиграть выборы Владимиру Зеленскому.

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