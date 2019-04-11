Апелляционный суд Киева вынес окончательное решение по иску экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова к врачу-кардиологу Максиму Соколову. Трансляцию заседания опубликовал глава ЦПК Виталий Шабунин на своей странице в Твиттере.

Оголошення рішення суду у справі Насірова проти лікаря Соколова pic.twitter.com/XDTQaGEiMr — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 11 квітня 2019 р.

В суде Насиров требовал признать его обследование и свидетельства врача Соколова по его делу незаконными, а также возместить моральный ущерб, нанесенный показаниями кардиолога о том, что у Насирова на момент госпитализации не было признаков инфаркта миокарда. Насиров требовал 2 млн гривен компенсации - по миллиону с медицинского учреждения и лично от врача.

Адвокаты врача просили отказать Насирову в удовлетворении апелляционной жалобы, так как врач не проводил обследования, а показания в суде давал под присягой.

Суд отказал Насирову в удовлетворении иска, и вместо этого суд обязал истца заплатить врачу 13 тыс. гривен компенсации

Напомним, ранее Насиров через суд уже требовал 1 млн грн от врача, который свидетельствовал о состоянии его здоровья. 19 декабря Шевченковский райсуд Киева не удовлетворил этот иск.

Насирова уволили 31 января 2018 года в связи с наличием у него британского гражданства. 3 марта детективы НАБУ сообщили Насирову о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему вменяют неправомерную рассрочку налоговых долгов предприятиям Онищенко и нанесение убытков государству на 2 млрд гривен. Накануне Насиров слег в больницу с якобы инфарктом миокарда.