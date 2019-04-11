В ПАСЕ образовалась "коалиция голосов" в поддержку России, - Кулеба

В парламентской ассамблее Совета Европы образовалась "коалиция голосов", поддерживающая возвращение голоса российской делегации и восстановление россиян в остальных правах в ПАСЕ. Об этом написал дипломат Дмитрий Кулеба на своей странице в Фейсбуке.

"ПАСЕ проголосовала за резолюцию, которую хотела Россия и ее друзья. Но к ней включили критически важную правку, которую хотела Украины и ее друзья. Остальные выгодные нам поправки системно валила коалиция голосов, которой не было никогда до этого, а теперь она появилась", - написал Кулеба.

По словам Кулебы, резолюция не возвращает россиян в ПАСЕ и не создает механизма для их возврата в ближайшем будущем. "Благодаря упомянутой правке этот механизм, если будет создан, не отменит автоматически имеющиеся полномочия ПАСЕ применять санкции. А это главное требование россиян. Но еще будут очень сильно пробовать отменить. Короче, будет война интерпретаций", - написал Кулеба.

Дипломат отметил "углубление линии раскола Западная - Центральная/Восточная Европа".

"Западную раздражает, что восточные соседи мешают делать большую политику по правилам Запада. И это касается не только украинского вопроса. Забавно наблюдать, как ведущие государства вместе с лидерами СЕ, которые традиционно учат нас всему доброму и критикуют за все плохое, впадают в откровенное лицемерие, манипуляции и глухоту к противоположному мнению, когда им надо сделать то, что им очень сильно хочется сделать", - написал Кулеба.

По данным LB.ua, речь может идти о делегациях Франции и Германии.

Напомним, накануне Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "О вызовах перед Парламентской ассамблеей Совета Европы", которая изначально имела целью снятие санкционного давления с Российской Федерации. За данное решение проголосовали 105 членов ПАСЕ, 30 - против, 16 воздержались.