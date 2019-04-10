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Интерпол прекратил розыск Клюева

Евросоюз снял с политика санкции еще в начале марта.

Фото: president.gov.ua

Международное агентство Интерпол прекратило розыск Андрея Клюева - бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича. Об этом сообщила его адвокат Марина Синицина.

Фото: Марина Синицына

Уточняется, что по состоянию на 15 марта 2019 года, в соответствии с письмом Генерального Секретариата "Интерпола" был прекращен розыск бывшего руководителя Администрации президента Андрея Клюева.

Напомним, что 4 марта 2019 ЕС официально снял санкции с Андрея Клюева. А в июле 2018 Клюев выиграл суд ЕС об отмене санкций против него.

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